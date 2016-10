RTS Un 20:55 bis 22:25 Komödie Une heure de tranquillité F 2014 Florian Zeller Stereo Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Michel, passionné de jazz, vient de dénicher un album rare qu'il rêve d'écouter tranquillement dans son salon. Mais le monde entier semble s'être ligué contre lui: sa femme choisit justement ce moment pour lui faire une révélation inopportune, son fils débarque à l'improviste, un de ses amis frappe à la porte, tandis que sa mère ne cesse de l'appeler sur son portable. Sans parler du fait qu'il s'agit ce jour-là de la fameuse Fête des Voisins. Manipulateur, menteur, Michel est prêt à tout pour avoir la paix. Est-il encore possible, aujourd'hui, de disposer d'une petite heure de tranquillité? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Clavier (Michel Leproux) Carole Bouquet (Nathalie Leproux) Valérie Bonneton (Elsa) Rossy de Palma (Maria) Stéphane De Groodt (Pavel) Sébastien Castro (Sébastien Leproux) Christian Charmetant (Pierre) Originaltitel: Une heure de tranquillité Regie: Patrice Leconte Drehbuch: Florian Zeller, Patrice Leconte, Patrice Leconte Musik: Eric Neveux Altersempfehlung: ab no ag