RTL 9 20:40 bis 22:40 Sonstiges L'objet de mon affection USA 1998 Nina Borowski, jeune conseillère sociale, n'est pas très heureuse en amour. Sa liaison avec Vince, avocat au franc parler et au comportement macho qui fuit dès qu'on parle de mariage, est loin du grand amour dont elle a toujours rêvé. George Hason, éducateur, a pour amant depuis quatre ans un professeur d'université qui est sur le point de le quitter. Nina et George se rencontrent au cours d'un diner mondain. Ils sympathisent et Nina propose à George, qui accepte, une chambre d'ami dans son appartement. Commence alors une relation unique : la plus importante de leur vie. Schauspieler: Paul Rudd (George Hanson) Kali Rocha (Melissa Marx) Jennifer Aniston (Nina Borowski) Lena Cardwell (Girl at Community Center) Natalie B. Kikkenborg (Girl at Community Center) Lauren Pratt (Sally Miller) Hayden Panettiere (Mermaid) Originaltitel: The Object of My Affection Regie: Nicholas Hytner Drehbuch: Wendy Wasserstein, Stephen McCauley Musik: George Fenton Altersempfehlung: ab 6