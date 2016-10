RTL 9 22:40 bis 00:10 Sonstiges Détour mortel USA, D 2003 Merken Sur une autoroute de Virginie, un accident paralyse totalement la circulation. Chris quitte l'autoroute et s'engage dans un chemin de terre pour tenter de contourner l'embouteillage. Alors qu'il s'enfonce à vive allure dans la forêt, il heurte violemment une voiture bloquée au milieu de la route. Ses jeunes occupants partaient camper pour le week-end lorsque les pneus de leur Range Rover ont étrangement éclaté. Le groupe abandonne la voiture et s'enfonce dans les bois. Plongés dans la pénombre, ils se font attaquer par des créatures humanoïdes génétiquement modifiées. Le petit groupe trouve alors refuge dans une cabane, mais ils découvrent vite qu'elle constitue leur repère. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Desmond Harrington (Chris Flynn) Eliza Dushku (Jessie Burlingame) Emmanuelle Chriqui (Carly) Jeremy Sisto (Scott) Kevin Zegers (Evan) Lindy Booth (Francine) Julian Richings (Three Finger) Originaltitel: Wrong Turn Regie: Rob Schmidt Drehbuch: Alan B. McElroy Musik: Elia Cmiral Altersempfehlung: ab 16