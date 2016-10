RTL 9 20:40 bis 22:40 Sonstiges X-Files : Le film USA 1998 Merken Depuis trente-sept mille ans, un virus mortel était enseveli dans une grotte au Texas. Aujourd'hui, ce fléau refait surface, et sa découverte pourrait signifier la fin de l'humanité... Après la destruction terroriste d'un immeuble fédéral à Dallas, les agents du FBI Fox Mulder et Dana Scully découvrent les indices d'un complot mondial. Avec l'aide ambigüe d'un professeur paranoïaque, ils vont risquer leur vie pour traquer ce virus mortel dont l'origine pourrait être extraterrestre. Confrontés à un puissant Syndicat prêt à tout pour protéger ses secrets, Mulder et Scully poursuivront leur enquête du désert du Texas jusqu'aux glaciers de l'Antarctique qui abritent peut-être le plus terrible des secrets... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Duchovny (Agent Fox Mulder) Gillian Anderson (Agent Dana Scully) John Neville (The Well-Manicured Man) William B. Davis (The Cigarette-Smoking Man) Martin Landau (Kurtzweil) Mitch Pileggi (Assistant Director Walter Skinner) Jeffrey DeMunn (Bronschweig) Originaltitel: The X Files Regie: Rob Bowman Drehbuch: Chris Carter, Frank Spotnitz Kamera: Ward Russell Musik: Mike Oldfield, Mark Snow Altersempfehlung: ab 12