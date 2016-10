RTL 9 20:40 bis 22:20 Sonstiges Crocodile Dundee III AUS, USA 2001 Merken Mick Dundee et Linda ont maintenant un enfant de 8 ans. Alors que Dundee chasse le croco en Australie, Linda est appelée à la rescousse par son père et doit reprendre la direction du journal. Elle emmène toute sa petite famille à L.A et, très vite, se rend compte qu'elle doit faire face à des affaires douteuses. Plongé dans le monde sans pitié d'Hollywood, c'est l'occasion pour Dundee de l'aider et de se mettre à la chasse aux requins ! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Paul Hogan (Michael J. 'Crocodile' Dundee) Linda Kozlowski (Sue Charleton) Jere Burns (Arnan Rothman) Jonathan Banks (Milos Drubnik) Alec Wilson (Jacko) Gerry Skilton (Nugget O'Cass) Steve Rackman (Donk) Originaltitel: Crocodile Dundee in Los Angeles Regie: Simon Wincer Drehbuch: Matthew Berry, Paul Hogan, Eric Abrams Kamera: David Burr Musik: Basil Poledouris Altersempfehlung: ab 6