RTL 9 22:15 bis 23:55 Sonstiges Max Payne USA, CDN 2008 Robert Ludlum Max Payne, un flic aux méthodes musclées, décide de quitter son travail pour s'occuper de sa famille. Malheureusement, le jour de son départ, sa femme, son bébé et son coéquipier sont sauvagement assassinés. Max décide donc de revenir aux affaires, et n'a plus rien à perdre. Obsédé par sa quête de vengeance, il laisse son enquête l'entraîner dans un voyage cauchemardesque dans les bas-fonds du milieu underground de New York. Tandis que le mystère s'épaissit, Max va devoir affronter de puissants ennemis mais aussi ses propres démons... Bildergalerie Schauspieler: Mark Wahlberg (Max Payne) Mila Kunis (Mona Sax) Beau Bridges (BB Hensley) Ludacris (Jim Bravura) Chris O'Donnell (Jason Colvin) Donal Logue (Alex Balder) Amaury Nolasco (Jack Lupino) Originaltitel: Max Payne Regie: John Moore Drehbuch: Sam Lake, Beau Thorne Musik: Marco Beltrami, Buck Sanders Altersempfehlung: ab 16