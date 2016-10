RTL 9 20:40 bis 22:15 Sonstiges Getaway USA, BUL 2013 20 40 60 80 100 Merken Brent Magna, ancien pilote de course, habite en Bulgarie. De retour chez lui, il découvre que son appartement a été saccagé et sa femme kidnappée. Une voix mystérieuse au téléphone lui demande de voler une puissante voiture. Une fois à bord du bolide, équipé de caméras et de micros, Brent doit obéir aux exigences du ravisseur, qui le somme d'exécuter plusieurs missions criminelles. Durant sa course folle, Brent rencontre une adolescente rebelle... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ethan Hawke (Brent Magna) Selena Gomez (L'adolescente) Jon Voight (la voix) Rebecca Budig (Leanne) Paul Freeman (The Man) Bruce Payne (Distinguished Man) Ivaylo Geraskov (Detective) Originaltitel: Getaway Regie: Courtney Solomon Drehbuch: Sean Finegan, Gregg Maxwell Parker Musik: Justin Caine Burnett Altersempfehlung: ab 16