NDR 01:15 bis 02:00 Show Reeperbahn Festival in Concert Jamie Lawson D 2016 16:9 Der wohl älteste Newcomer des Reeperbahn Festivals 2016 heißt Jamie Lawson. Mit 41 Jahren erntet der Engländer nun endlich die Lorbeeren für lange Arbeitsjahre als Pub-Musiker. Nach seiner Entdeckung durch Ed Sheeran stürmte er mit der Ballade "Wasn't Expecting That" die Charts und kann sich jetzt dem großen Publikum präsentieren. Das NDR Fernsehen zeigt sein Konzert vom NDR 2 Abend im Docks.