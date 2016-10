TF1 13:45 bis 15:25 Sonstiges Coup de foudre à Harvest Moon CDN 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Jenny, une jeune femme très superficielle, gâtée par son père millionnaire, se retrouve du jour au lendemain dans la difficulté, après la faillite de l'entreprise familiale. La seule chose qui lui reste est une exploitation de citrouilles, La ferme Jarrett, que son père lui a achetée à son insu et qu'elle compte revendre le plus vite possible. Jenny se rend sur place pour évaluer son bien. Elle rencontre le gestionnaire de l'exploitation, Brett Jarrett, un fermier veuf. Le courant passe très mal. La jeune femme décide tout de même de s'y installer, pour accélérer les travaux en vue de la vente... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jesse Hutch (Brett) Jessy Schram (Jenny) Willie Aames (William Stone) Tony Alcantar (Howard Gordon) Lynda Boyd (Lou) Lilah Fitzgerald (Abby) Patricia Isaac (Brooke) Originaltitel: Harvest Moon Regie: Peter Deluise Drehbuch: JP Martin, Ron Oliver Musik: Jenny Meltzer, Brad Segal, Nic TenBroek