TF1 02:00 bis 02:55 Krimiserie New York, section criminelle La toile maudite USA 2001 Stereo 16:9 HDTV Merken Anne Ellis, conservatrice du musée d'art Champlain, à New York, se réjouit à l'idée d'accueillir dans son établissement une nouvelle toile du célèbre peintre français Claude Monet, chef de file du mouvement impressionniste. Lorsqu'un expert chargé d'authentifier les tableaux est retrouvé mort, Anne commence à douter de la pertinence de son dernier achat. La police diligente immédiatement une enquête. Goren et Eames ne tardent pas à remonter la piste d'un faussaire. Un amateur d'art australien prend rapidement la tête de leur liste de suspects. Quelle est réellement son implication dans cette funeste affaire ?... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vincent D'Onofrio (Det. Robert Goren) Kathryn Erbe (Det. Alexandra Eames) Jamey Sheridan (Capt. James Deakins) Courtney B. Vance (Asst. DA Ron Carver) Tom Bloom (Bernard Jackson) Tomas Arana (Rudy Langer) Linda Gehringer (Mrs. Jackson) Originaltitel: Law & Order: Criminal Intent Regie: David Platt Drehbuch: Elizabeth M. Cosin Kamera: Jonathan Herron Musik: Mike Post

