TF1 23:00 bis 00:05 Krimiserie Profilage Viscéral F 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Rocher et la nouvelle lieutenant Emma assistent à la mort d'une étudiante en classe préparatoire retrouvée agonisante dans le sous-sol de son lycée. Les premiers témoignages orientent les enquêteurs en direction d'Alain Mandrillon, un professeur de littérature qui sexualise le contenu de ses cours pour séduire certaines de ses élèves. Alors qu'ils se rendent chez lui pour l'interroger, Rocher et Emma trouvent Mandrillon inconscient, frappé par Jules Leroux, un élève de terminale, délinquant multirécidiviste. Face à ces deux agressions en moins de douze heures, les enquêteurs ne croient pas à un hasard... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Odile Vuillemin (Chloé Saint-Laurent) Philippe Bas (Thomas Rocher) Sophie de Furst (Emma Tomasi) Raphaël Ferret (Hyppolite) Jean-Michel Martial (Grégoire Lamarck) Valérie Dashwood (Bérénice) Juliette Roudet (Adèle Delettre) Originaltitel: Profilage Regie: Vincent Jamain Drehbuch: Hélène Duchateau, Sophie Lebarbier, Fanny Robert Musik: Alexandre Fortuit

