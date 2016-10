TF1 15:30 bis 16:55 Sonstiges Le lycée du mensonge CDN 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Devon, élève au lycée Powelton, est interrogée par la police au sujet d'attouchements dont elle a été victime de la part de Gilbert Adkins, son professeur de chimie. Traci, son amie, témoin des faits, confirme sa version des faits. A l'issue de l'interrogatoire, Adkins est arrêté. L'enseignant clame son innocence, assure que Devon a manipulé Traci, mais en vain. June, la fille de Adkins, revient d'Ouganda afin de soutenir son père. Mais lorsqu'elle arrive, elle apprend que son père a disparu. On a retrouvé sa voiture vide, ainsi qu'une lettre d'adieu. Devon et Traci ont-elles dit la vérité - Qui ment, qui a raison ?... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Erin Sanders (Traci Scott) Alex Paxton-Beesley (June Gailey) Catherine Dent (Melanie Scott) Michael Woods (Don Scott) Chloe Rose (Devon Cavanor) Zack Peladeau (Jay Allerson) Rob Stewart (Gilbert Adkins) Originaltitel: Guilty at 17 Regie: Anthony Lefresne Drehbuch: Christine Conradt, David DeCrane, Douglas Howell Musik: Richard Bowers

