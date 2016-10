TF1 13:45 bis 15:25 Sonstiges Pour l'honneur de ma fille USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Un soir, en rentrant chez elle après une journée de travail, Rachel Van Cleve, agent immobilier, découvre sa fille de 17 ans pendue dans sa chambre. Terrassée par le chagrin et l'incompréhension - son enfant était une brillante lycéenne et une joueuse de hockey sur gazon prometteuse -, elle décide de briser le silence qui règne autour de cette tragédie. Elle interroge tous ceux qui ont côtoyé Dina. Elle découvre ainsi qu'un "sexto" envoyé par Dina à son petit ami a ensuite été diffusé à une partie des lycéens, et que Dina s'est retrouvée harcelée et persécutée par ses camarades. Remontant cette piste, Rachel se rend compte que la photo a été sciemment divulguée par une de ses propres "amies", Patricia, maman d'une jeune fille de l'âge de Dina... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Liz Vassey (Rachel Van Cleve) Ryan Kelley (Mark Carey) Rachel Parsons (Claire Stevens) Roy Souza (Officer Steele) Celeste Oliva (Cathy) Cindy Lentol (Client) Tom Kemp (Principal Brannigan) Originaltitel: Sexting in Suburbia Regie: John Stimpson Drehbuch: Marcy Holland, John Stimpson Musik: Ed Grenga