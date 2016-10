TF1 23:35 bis 00:25 Krimiserie New York Unité Spéciale Sage et obéissante USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken La jeune Vicky Sayers a été victime d'un viol. Profondément meurtrie, elle est hospitalisée dans les meilleurs délais. Lorsque la police recueille sa déposition, elle affirme qu'elle a été abusée plusieurs fois par le même homme. Les inspecteurs Olivia Benson et Elliot Stabler sont chargés de l'enquête. Avec la meilleure bonne volonté du monde, ils cherchent à étayer le dossier. Mais Vicky, lourdement traumatisée, refuse de se prêter aux examens médicaux qui permettraient d'aider leurs investigations. Elliot découvre une piste qui le mène en Californie. Lui et sa collègue se rendent à Los Angeles, où un détective semble en mesure de leur donner de précieuses informations... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Meloni (Detective Elliot Stabler) Mariska Hargitay (Detective Olivia Benson) Richard Belzer (Sergeant John Munch) Ice-T (Detective Odafin "Fin" Tutuola) Tamara Tunie (Melinda Warner) B. D. Wong (Dr. George Huang) Jennifer Love Hewitt (Vicki Sayers) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Helen Shaver Drehbuch: Jonathan Greene Kamera: George P. Pattison II Musik: Mike Post Altersempfehlung: ab 16