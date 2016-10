TF1 22:50 bis 23:35 Sonstiges New York Unité Spéciale La doublure USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Une petite fille est enlevée en plein jour chez elle pendant que sa mère est enfermée dans une pièce à côté. Les enquêteurs soupçonnent rapidement un cyber-prédateur d'avoir convaincu l'enfant de partir avec lui. La police finit par retrouver la petite disparue à la gare centrale en train de discuter avec un inconnu, Erik. D'abord soupçonné d'être le kidnappeur, l'homme est, en fait, membre d'une association d'aide aux enfants, le "Collectif citoyen anti-prédateurs". Erik, interrogé de manière musclée par Olivia, semble ne pas lui en tenir rigueur et l'invite même à boire un café pour faire connaissance. Olivia refuse. Une fois l'enfant rentrée chez elle, Stabler trouve un message dans la salle d'interrogatoire : la petite accuse ses parents de maltraitance et appelle à l'aide... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Meloni (Elliot Stabler) Mariska Hargitay (Olivia Benson) Richard Belzer (John Munch) Ice-T (Odafin "Fin" Tutuila) Henry Ian Cusick (Erik Weber) Bailee Madison (Mackenzie Burton) Christiane Seidel (Darla Pinnington) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Arthur W Forney Drehbuch: Dawn DeNoon Musik: Mike Post