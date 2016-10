TF1 20:55 bis 22:50 Sonstiges Coup de foudre à Jaipur F 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Anne, une jeune avocate à la vie bien ordonnée, s'envole pour l'Inde où elle doit retrouver des amis ainsi que François, son futur époux. Mais son vol est détourné à 600 kilomètres de Jaipur à cause d'un incident électronique. Anne engage alors Ravi, un chauffeur d'origine franco-indienne, pour la mener jusqu'à François. Anne va devoir surmonter bien des galères dans une Inde d'aujourd'hui, à la fois moderne et archaïque. Mais grâce à Ravi, elle va découvrir une vie différente et peu à peu se retrouver... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lucie Lucas (Anne) Rayane Bensetti (Ravi) Cécile Rebboah (Betty) Xavier Robic (François) Alison Petrier (Zoé) Frankie Wallach (Mathilde) Delphine Forest (Marie) Regie: Arnauld Mercadier Drehbuch: Arnauld Mercadier, Frédérique Moreau, Tatiana Werner, Salvatore Lista