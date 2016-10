TF1 15:30 bis 16:55 Sonstiges Joséphine, ange gardien Tous en choeur F, B, CH 2004 Stereo 16:9 Merken L'ange gardien Joséphine est envoyé en mission pour aider Camille, le jeune curé d'une paroisse de province. Elle assiste à ce qui semble être un miracle : dans l'église, une statue de la Vierge se met à pleurer des larmes de sang. S'agit-il d'une supercherie ou d'une manifestation divine - Camille aimerait croire au miracle et il est chargé par Michel, le maire, de faire de la petite ville un lieu de pèlerinage, à l'image de Lourdes. L'Eglise se montre toutefois plus prudente et dépêche un enquêteur sur les lieux. Tandis que la pression médiatique ne cesse de croître, Camille est confronté au retour en ville de la fille du maire, avec qui il avait été fiancé avant d'entrer au séminaire. Il pensait l'avoir oubliée, mais son retour réveille ses sentiments... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mimie Mathy (Joséphine) Thierry Neuvic (Camille) Mélanie Maudran (Jeanne) André Penvern (Michel) Gérard Lartigau (Girardin) Jean Dell (Frère Mathieu) Alexandre Cross (Costa) Originaltitel: Joséphine, ange gardien Regie: Patrick Malakian Drehbuch: Thierry Beauvert, Daniel Riche, Virginie Boda, Laurent Chouchan, Michel Lengliney, Philippe Niang Musik: Roland Romanelli, Didier Vasseur