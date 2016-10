TF1 13:45 bis 15:25 Sonstiges Joséphine, ange gardien La plus haute marche F, B, CH 2002 Stereo 16:9 Merken L'univers de la gymnastique rythmique et sportive n'a rien d'aisé pour les fillettes qui s'entraînent quotidiennement durant de longues heures. Toutes ont l'espoir d'atteindre un jour la plus haute marche du podium. Pour l'heure, Aurélie est accusée d'avoir saboté le ruban de sa rivale, Eve, au cours des sélections menant en équipe de France. Exclue du club, la jeune gymnaste voit ses efforts et ceux d'Ingrid, son entraîneur, anéantis. Joséphine prend la petite gymnaste sous son aile et s'emploie à faire la preuve de son innocence. Elle découvre ainsi qu'un vieux contentieux oppose Ingrid et Kalina, l'entraîneur d'Eve... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mimie Mathy (Joséphine) Babsie Steger (Ingrid Steiner) Rosemarie La Vaullée (Kalina) Vincent Winterhalter (Yann) Laura Granier (Aurélie) Sabrina Lehioui (Coralie) Margaux Caput (Eve) Originaltitel: Joséphine, ange gardien Regie: David Delrieux Drehbuch: Marie-Anne Le Pezzenec, Nicole Jamet, Laurent Chouchan, Marie-Anne Le Pezennec, Michel Lengliney, Ph Musik: Didier Vasseur, Roland Romanelli