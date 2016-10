TF1 21:45 bis 22:40 Sonstiges Blindspot Un dernier message USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Patterson continue d'enquêter en secret sur un nouveau tatouage grâce à ce que lui murmure le fantôme de David. Elle récupère un indice dans l'ancien appartement de son ex-ami puis se rend au laboratoire en pleine nuit. Elle comprend que le tatouage à décoder est le taureau, qui a pourtant déjà servi à résoudre une précédente énigme. Un nouvel indice la conduit chez un brocanteur à qui elle raconte son histoire rocambolesque et qui la kidnappe dans le but d'en faire une victime sacrificielle. L'équipe de Mayfair s'inquiète de l'absence de Patterson au bureau le lendemain matin. Zapata découvre qu'elle était au laboratoire pendant la nuit... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Jaimie Alexander (Jane Doe) François Arnaud (Oscar) Sullivan Stapleton (Kurt Weller) Audrey Esparza (Tasha Zapata) Rob Brown (Edgar Reade) Marianne Jean-Baptiste (Bethany Mayfair) Ukweli Roach (le docteur Borden) Originaltitel: Blindspot Regie: Rachel Caris Love Drehbuch: Jeff T Thomas