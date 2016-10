TF1 15:15 bis 16:45 Sonstiges Famille décomposée CDN 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Jill, Robert et leurs deux filles forment une famille recomposée en apparence paisible. D'une précédente union, Robert a eu une fille Casey, 16 ans. Jill, elle, est la mère de Lydia, 7 ans. Mais en réalité, Casey est très perturbée psychologiquement. Elle est ainsi convaincue que sa belle-mère lui a pris son père. En rébellion, l'adolescente décide de se venger. Elle assassine la mère de Jill et son ex-petit ami, puis kidnappe Lydia, projetant de la brûler vive dans la forêt. Une course contre la montre débute... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emmanuelle Vaugier (Jill) Niki Koss (Casey) Matt Socia (Robert) Ava Acres (Lydia) Caleb Thomas (Brad) Sofya Skya (Skyla) Kendra Waldman (Nancy) Originaltitel: My Stepdaughter Regie: Sofia Shinas Drehbuch: Ken Brisbois