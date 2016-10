TF1 01:05 bis 02:05 Krimiserie Les experts : Miami L'insigne du crime USA 2005 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Horatio a vu sa vie complètement bouleversée : il a, en effet, appris sur Raymond, son frère mort, des vérités dont il ignorait jusqu'alors tout. Très déstabilisé, il ne sait pas trop s'il doit ou non en faire part à son équipe, et tout particulièrement à Yelina. Qui doit-il mettre dans la confidence - A qui peut-il vraiment faire confiance - Pendant ce temps, ses collègues enquêtent sur le meurtre d'une femme, retrouvée étranglée dans un bar. Au même moment, Eric Delko constate qu'il a perdu son badge, une erreur qui pourrait lui coûter très cher... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Caruso (Horatio Caine) Emily Procter (Calleigh Duquesne) Adam Rodriguez (Eric Delko) Khandi Alexander (Alexx Woods) Sofia Milos (Yelina Salas) Jonathan Togo (Ryan Wolfe) Rex Linn (Frank Tripp) Originaltitel: CSI: Miami Regie: Karen Gaviola Drehbuch: Elizabeth Devine, John Haynes, Anthony E. Zuiker, Ann Donahue, Carol Mendelsohn Musik: Jeff Cardoni, Kevin Kiner