TF1 21:45 bis 22:40 Sonstiges Esprits criminels Tous coupables USA 2014 Stereo 16:9 HDTV L'équipe se rend à Cleveland, où un tueur a abattu quatre personnes dans trois lieux différents en une seule journée. Les victimes ont toutes le même profil : des hommes avec un lourd passé criminel. Les agents pensent avoir affaire à un justicier solitaire. Grâce à quelques témoignages et à des images de caméras de surveillance, les policiers identifient une voiture suspecte. Elle appartient à Clifford Walsh, qui a perdu son épouse et son fils lors du cambriolage de leur maison, dix ans plus tôt. De son côté, Rossi est à Los Angeles, pour tenter de retrouver un de ses vieux amis qui a disparu... Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Spencer Reid) Jeanne Tripplehorn (Alex Blake) AJ Cook (Jennifer "JJ" Jareau) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Joe Mantegna Drehbuch: Bruce Zimmerman Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon