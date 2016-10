TF1 15:15 bis 16:45 Sonstiges Un héritage mortel USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Gil, Iona et Harold aimeraient bien hériter rapidement de leur mère, la riche Dina, une sexagénaire. Pour cela, ils font appel à une jeune femme, Maggie. Son "job", si elle l'accepte, sera de rendre leur mère folle, en usant de drogues et de stratagèmes. Maggie accepte. Mais bientôt, elle se demande si le plan ourdi par les trois frères et soeur n'est pas encore plus machiavélique que ce qu'elle imaginait... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Rya Kihlstedt (Maggie) Patrick Fischler (Gil Cotton) Harriet Sansom Harris (Dina Cotton) Fiona Dourif (Iona Cotton) Michael Graziadei (Harold Cotton) Lauren Bowles (Leslie) Lee Garlington (Ruth) Originaltitel: Her Last Will Regie: Anthony DiBlasi Drehbuch: Mark Bemesderfer Musik: Adam Barber