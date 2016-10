TF1 11:05 bis 12:00 Sonstiges Grey's Anatomy Affaires de famille USA 2006 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Tous les médecins de l'hôpital travaillent ensemble pour tenter de séparer deux frères siamois. Cette opération très lourde nécessite une équipe qui comprend pas moins de 19 personnes. Parmi les membres du personnel amenés à intervenir figurent Mark, Miranda et Derek. Dans le même temps, Molly, la demi-soeur de Meredith, est admise dans l'établissement. Sa grossesse se passe mal et elle va très certainement accoucher prématurément. Susan, la seconde femme du père de Meredith, lui confie qu'elle n'a pas encore parlé de Meredith à Molly. Elle craint de faire cette révélation. C'est à ce moment que des complications rendent difficile la naissance du bébé... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Meredith Grey) Eric Dane (Mark Sloan) Chandra Wilson (Miranda Bailey) Patrick Dempsey (Derek Shepherd) Sandra Oh (Cristina Yang) James Pickens Jr (Richard Webber) Katherine Heigl (Isobel "Izzie" Stevens) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Seith Mann Drehbuch: Carolina Paiz