France 2 00:30 bis 01:30 Sonstiges Meurtres au paradis Coup de soleil GB, F 2013 16:9 HDTV Lorsqu'une touriste anglaise est découverte dans sa luxueuse villa de location, étranglée avec sa propre écharpe, tout porte à croire qu'il s'agit d'un cambriolage meurtrier. Cependant, la scène rappelle à l'inspecteur Richard Poole une autre affaire dont il avait entendu parler à Londres. Il en vient à soupçonner Doug Anderson, le mari de la victime, qui n'est autre qu'un de ses anciens collègues notoirement corrompu. Cependant, l'homme dispose d'un alibi inattaquable. Dès lors, il porte son attention sur la soeur de la victime et ancienne petite amie de Doug. C'est elle qui hérite de la fortune de la défunte... Schauspieler: Sara Martins (Camille Bordey) Danny John-Jules (Dwayne Myers) Cherie Lunghi (Jayne Smith) Stephanie Beacham (Nicole Seymour) Tom Ward (Alex Seymour) Shaun Parkes (Paul Vincent) Emma Pierson (Anna Jones) Originaltitel: Death in Paradise Regie: Alrick Riley Drehbuch: Colin Bytheway