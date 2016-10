France 2 00:40 bis 02:45 Sonstiges La Fanciulla del West 16:9 HDTV Merken 1850, en Californie. Minnie est la tenancière de "La Polka", la taverne où les mineurs de la ville passent la quasi-totalité de leur temps libre. La population aime et respecte la jeune et jolie veuve, dont les hommes espèrent secrètement s'attirer les faveurs. On distingue, derrière le bar, l'affiche promettant une récompense pour la capture d'un dénommé Ramerrez. Un mineur prétend être sur la piste du bandit et en discute avec le shérif, Jack Rance. Ce dernier semble bien plus préoccupé par Minnie, qu'il rêve d'épouser, que par son devoir civique. Un temps conquise par Jack, la jeune femme accepte de vivre avec lui. Mais l'arrivée d'un étranger va tout bouleverser... In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Nina Stemme, Marco Berti, Claudio Sgura, Roman Sadnik, Andrea Mastroni, André Heyboer, Roberto Accurso, Igor Gnidii Musik: Giacomo Puccini

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 333 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:30 bis 05:00

Seit 123 Min. Das Black Book

Drama

ARTE 01:15 bis 03:35

Seit 78 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 63 Min.