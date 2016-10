France 2 22:55 bis 00:24 Sonstiges L'angle éco Liberté, inégalités, fraternité 16:9 HDTV Merken Suite aux drames de janvier 2015 à Paris, des mots chocs comme apartheid, ghettos et fracture sociale ont fait irruption dans l'actualité. En France, jamais les inégalités entre les classes sociales n'ont été si importantes. Face à 2 millions de millionnaires, la classe moyenne craint le déclassement et les pauvres sont toujours plus pauvres. Comment relancer l'ascenseur social - Et si la source du problème venait de l'école de la République - Interviews et éclairages de Thomas Piketty, auteur de "Le capital au XXIe siècle", la ministre de l'Education Najat Vallaud-Belkacem et Christine Lagarde, directrice générale du FMI. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: François Lenglet

