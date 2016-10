France 2 21:00 bis 23:00 Sonstiges L'émission politique Live 16:9 HDTV Merken Député UMP de l'Eure, ancien secrétaire d'Etat aux Affaires européennes, puis ministre de l'Agriculture au sein des gouvernements Fillon, Bruno Le Maire a brigué sans succès la présidence de l'UMP en 2014 face à Nicolas Sarkozy. Candidat à la primaire de la droite et du centre dans la perspective de l'élection présidentielle de 2017, il évoque, en compagnie de David Pujadas et Léa Salamé, les grands axes de son programme. Tandis que Karim Rissouli anime le débat avec trois Français et prend le pouls des réseaux sociaux, Francois Lenglet, de son côté, décortique les orientations économiques de Bruno Le Maire. Enfin, Charline Vanhoenacker clôture l'émission avec son fameux billet d'humeur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: David Pujadas, Léa Salamé Gäste: Gäste: Bruno Le Maire. Avec: François Lenglet, Karim Rissouli, Charline Vanhoenacker