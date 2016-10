France 2 09:55 bis 10:48 Sonstiges Nina Le lendemain de la veille F 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Nina, devenue infirmière titulaire malgré l'opposition du docteur Proust, s'affranchit de la tutelle de Léo pour soigner ses patients dans le service dirigé par Costa, son ex-mari. En se réveillant dans le même lit le lendemain de la fête organisée pour sa titularisation, Nina et Costa ne savent pas s'ils doivent se réjouir d'être retombés dans les bras l'un de l'autre. Vont-ils se donner une deuxième chance, alors que Nina a passé un an à faire oublier qu'elle était la femme du patron - Quand un RER déraille non loin de l'hôpital Madeleine Brès, l'hôpital est en effervescence. Cet accident se produit le jour même où N'Guyen, le directeur de l'hôpital, va leur annoncer que le service de médecine interne est menacé de fermeture, car déficitaire... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Annelise Hesme (Nina Auber) Thomas Jouannet (Costa Antonakis) Nina Melo (Léo Bonheur) Grégoire Bonnet (Samuel Proust) Farid Elouardi (Djalil Bensaïd) Marie Vincent (Nadine Leroy) Clément Moreau (Kevin Heurtaud) Originaltitel: Nina Regie: Eric Le Roux