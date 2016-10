France 2 01:25 bis 03:20 Sonstiges Aventures de médecine Greffe : la deuxième chance F 2016 16:9 HDTV Merken Chaque année, grâce aux greffes, les chirurgiens transplanteurs sauvent 5000 personnes en France. Un geste chirurgical fou, impensable il y a seulement 60 ans, mais qui permet aujourd'hui de bouleverser le destin de milliers de patients condamnés. Michel Cymes suit le combat de deux patientes, Antonia et Alexandra, pour qui la greffe est devenue une urgence vitale. Il vit également ce combat aux côtés des équipes médicales et chirurgicales lancées dans une course contre-la-montre pour la survie d'un greffon, puis dans le défi d'un acte chirurgical magnifique mais très risqué. Ces chirurgiens au sang froid impressionnant sont les héritiers de pionniers hauts en couleur qui ont osé remplacer un organe défaillant par une machine, puis par un autre organe sain prélevé sur un autre homme. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Aventures de médecine Regie: Bernard Faroux