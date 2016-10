France 2 22:40 bis 23:34 Sonstiges 21 jours... Aux urgences F 2015 16:9 HDTV Merken Alexandra Alévêque a travaillé comme aide-soignante durant trois semaines aux urgences de l'hôpital Lyon-Sud. 21 jours passés au côté de celles et ceux qui soignent, sauvent, aident, soulagent, consolent et donnent de leur temps, parfois sans compter. Avec les infirmiers, médecins, internes et ses collègues aides-soignants, la journaliste a effectué des postes de 12 heures, côtoyant jusqu'à 100 malades par jour. En immersion dans le service, elle a pu mesurer les difficultés inhérentes à ces professions : amplitudes horaires, manque de moyens techniques et humains, ingratitude de certaines tâches, fatigue physique et morale. In Google-Kalender eintragen Regie: Richard Puech