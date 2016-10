France 2 21:45 bis 22:40 Sonstiges Nina Papa où t'es ? F 2015 16:9 HDTV Merken Alors que tout le service enterre Nadine, Nina prend en charge Eric, 45 ans, ancien kinésithérapeute, qui s'est retrouvé à la rue après une séparation. Costa suspecte une maladie génétique qui nécessite de retrouver et prévenir son fils Mathieu. Grâce à Nina, la rencontre a lieu, après des années d'éloignement. Proust et Léo, quant à eux, s'occupent de Franck, 41 ans, le père de Dorothée, qui, selon elle, est un mythomane irresponsable. La jeune femme est persuadée qu'il simule ses douleurs... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Annelise Hesme (Nina Auber) Thomas Jouannet (Costa Antonakis) Nina Melo (Léo Bonheur) Grégoire Bonnet (Samuel Proust) Farid Elouardi (Djalil Bensaïd) Regie: Hervé Brami