France 2 23:15 bis 01:13 Sonstiges Au nom du père, du fils et du djihad F 2016 16:9 HDTV Merken Ce documentaire raconte l'itinéraire d'une famille franco-syrienne, les Ayachi. Bassam, le père, s'est installé en France à la fin des années 60. Cet homme érudit a épousé une Française, bientôt convertie, avec laquelle ils élèveront leurs enfants dans la religion. Quand la révolution éclate en Syrie, le fils aîné Abdelrahman, et, plus tard, son père Bassam partent sur la terre de leurs ancêtres faire le djihad contre Bachar el-Assad et Daech. En Syrie et en Belgique où vivent les autres membres de la famille, le réalisateur Stéphane Malterre filme durant trois ans le destin controversé des Ayachi, marqué par des événements tragiques. In Google-Kalender eintragen Regie: Stéphane Malterre