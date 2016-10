France 2 23:10 bis 00:00 Sonstiges Mr. Robot eps1.8m1rr0r1ng.qt USA 2015 16:9 HDTV Merken Quand Mr. Robot vient lui rendre visite dans son appartement, Elliot est assailli par des souvenirs de son enfance. En 1994, il passait souvent du temps dans la boutique de réparation informatique nommée "Mr Robot", tenue par son père. Un jour, un client est venu se plaindre qu'Elliot lui avait volé de l'argent, ce qui lui a valu une leçon de morale qu'il n'a pas oubiée. Par ailleurs, Angela démissionne de chez Allsafe et reçoit une offre d'emploi de Colby, à condition qu'elle abandonne ses recherches sur l'affaire "Washington Township". De son côté, après avoir perdu sa place chez Evil Corps, Tyrelle rend une visite à Elliot. Celui-ci est de plus en plus désorienté... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rami Malek (Elliot Alderson) Carly Chaikin (Darlene) Portia Doubleday (Angela Moss) Christian Slater (Mr Robot) Martin Wallström (Tyrell Wellick) Michel Gill (Gideon Goddard) Randy Harrison (Harry) Originaltitel: Mr. Robot Regie: Tricia Brock Drehbuch: Sam Esmail Musik: Mac Quayle