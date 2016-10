3sat 00:05 bis 01:45 Drama Nackt unter Wölfen D 2015 Nach dem Roman von Bruno Apitz 2016-10-04 04:10 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Wenige Wochen vor der Befreiung Buchenwalds erreicht ein dreijähriges Kind im Inneren eines Koffers das Lager. Es wäre dem Tode geweiht, doch eine Gruppe von Häftlingen versteckt es. Dies wird zur schwersten Prüfung der einzelnen Insassen, die teilweise widerwillig, teilweise mit größten Bedenken im kleinsten Entscheidungsspielraum, den es geben kann - nämlich zwischen Leben und Tod - so handeln wie es ihnen ihre Werte vorgeben. Immer unter Lebensgefahr und in der Hoffnung, dass die Gefangenschaft in der Hölle auf Erden wenigstens etwas bringt, das Sinn macht, sichern sie das nackte Überleben des Kindes und damit die Hoffnung auf eine Zukunft. "Nackt unter Wölfen" ist die filmische Neuinterpretation des gleichnamigen Romans von Bruno Apitz, der 1958 erschienen ist. Bruno Apitz, selbst Häftling in Buchenwald, erzählt aus der Perspektive der Opfer vom Widerstand der Buchenwaldhäftlinge, die sich in der Hölle des Konzentrationslagers für die Rettung eines dreijährigen Jungen entscheiden. Seine Protagonisten sind kommunistische Gefangene, die im illegalen Lagerkomitee organisiert sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Florian Stetter (Hans Pippig) Peter Schneider (André Höfel) Sylvester Groth (Krämer) Sabin Tambrea (Hermann Reineboth) Robert Gallinowski (Robert Kluttig) Rainer Bock (Alois Schwahl) Rafael Stachowiak (Marian Kropinski) Originaltitel: Nackt unter Wölfen Regie: Philipp Kadelbach Drehbuch: Stefan Kolditz Kamera: Kolja Brandt Musik: Michael Kadelbach Altersempfehlung: ab 12