Disney Channel 16:45 bis 17:05 Trickserie Disneys Kim Possible Gut gekleidet ist halb gewonnen USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Kims größte Sorge ist momentan ihr Missions-Outfit, das völlig kaputtgegangen ist. Also sucht sie in ihrer Verzweiflung die Fashionistas auf, damit sie einen neuen Entwurf für sie machen. Die Fashionistas wären keine inhaftierten Verbrecher, wenn sie nicht versuchen würden, mit einem illegalen Deal aus dem Knast zu kommen. Selbstverständlich lehnt Kim ab. Ron hat indes viel damit zu tun, sich an Universitäten zu bewerben, und er landet auch unter anderem an einer neu von Drakken ins Leben gerufenen Universität, an der er mit Hilfe eines Riesenmagneten alle Kontinente zu einem verschmelzen möchte. Dort wird Ron dummerweise auch gefangen gehalten, und Kim muss ihren Einsatz ohne neues Missions-Outfit vollbringen. Rechtzeitig vor Missionsbeginn steht Monique allerdings da und hat ein perfektes Outfit für sie parat. Ron und die Welt können natürlich gerettet werden, und am Ende ist alles gut. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kim Possible Regie: Chris Bailey Drehbuch: Kim Duran Musik: Adam Berry