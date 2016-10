France 2 00:45 bis 01:30 Sonstiges Mr. Robot eps1.2d3bug.mkv USA 2015 16:9 HDTV Merken Après avoir compris qu'il ne serait pas nommé au poste de directeur technique, Tyrell frappe un sans-abri pour se défouler, avant de le rémunérer. Par ailleurs, il séduit le secrétaire de son patron afin de pouvoir installer un mouchard sur son smartphone et découvrir qui sera nommé à sa place. De son côté, Elliot essaie de vivre sa vie normalement, en invitant Shayla à l'accompagner à une fête. Au cours de cette soirée, fsociety organise la fuite d'un e-mail compromettant pour Evil Corp, qui révèle l'implication de Colby dans un scandale sanitaire. Celui-ci aurait dissimulé une fuite toxique ayant causé la leucémie du père d'Elliot et de la mère d'Angela... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Rami Malek (Elliot Alderson) Martin Wallström (Tyrell Wellick) Portia Doubleday (Angela Moss) Carly Chaikin (Darlene) Christian Slater (Mr Robot) Michel Gill (Gideon Goddard) Gloria Reuben (Krista Gordon) Originaltitel: Mr. Robot Regie: Jim McKay Drehbuch: Sam Esmail Musik: Mac Quayle