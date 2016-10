ATV 22:25 bis 23:25 Reportage ATV Die Reportage Auktionsfieber Auktionsfieber A 2016 2016-10-24 02:35 Stereo Merken "Zum Ersten, zum Zweiten, und zum Dritten!" das sind jene Worte, die Schnäppchenjäger in Wallung bringen. In Österreich greift das Auktionsfieber um sich. Die traditionellen Auktionshäuser werden dabei immer mehr in den Hintergrund gedrängt. Online-Versteigerungen dagegen boomen. ATV die Reportage zeigt, wie in Berlin sündteure Oldtimer via Livestream ihren Besitzer wechseln, warum Kuh Lydia bei der Rinderzuchtversteigerung plötzlich zum Bestseller wird und welche Tricks Menschen auf Lager haben, die sich mit "Ebay" und "Willhaben" die gesamte Wohnung zu einem Spotpreis eingerichtet haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: ATV Die Reportage