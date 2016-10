ATV 21:50 bis 23:55 Komödie Bridget Jones - Am Rande des Wahnsinns GB, USA, F, D, IRL 2004 Nach dem Roman von Helen Fielding 2016-10-19 01:30 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Bridget Jones hat endlich ihr Glück gefunden an Marks Seite. Doch statt das Leben zu zweit zu genießen, plagen Bridget (Selbst-)Zweifel und Fragen. Es dauert nicht lange, bis Bridget glaubt, von Mark betrogen zu werden. Die Beziehung zwischen Bridget und Mark droht zu scheitern. Es wird auch nicht besser, als Bridgets Ex-Lover Daniel wieder auftaucht und beide beruflich eine Reise nach Thailand machen müssen. Bridget (Renée Zellweger) ist endlich kein Beziehungsparia mehr, denn sie und der Londoner Menschenrechtsanwalt Mark Darcy (Colin Firth) sind ein Paar. Er ist ihr persönlicher Sexgott, was leider nur zeitweise darüber hinweg hilft, dass beide aus sehr unterschiedlichen Welten kommen. Während Mark beruflich bereits angekommen ist, bastelt Bridget bei einem kleinen Sender immer noch an ihrer journalistischen Karriere. Außerdem hegt Bridget bereits nach acht Wochen Beziehung den Verdacht, Mark würde sie mit seiner schönen Arbeitskollegin Rebecca (Jacinda Barrett) betrügen. Bridget legt deshalb eine kleine Reihe ihrer berühmt-berüchtigten Auftritte hin, doch nach einem großen Festbankett der Londoner Anwälte und einem angeschlossenen Ski-Urlaub in Österreich kommt es zur Trennung von Mark und Bridget. Eine permanente Überdosis Bridget hält die Beziehung einfach nicht aus. Ungefähr zur selben Zeit taucht der charmant-unverschämte Daniel Cleaver (Hugh Grant) wieder in London und bei Bridgets Sender auf. Gemeinsam mit ihm soll Bridget eine Reisereportage aus dem fernen Thailand präsentieren. Das bedeutet: Bridget wird viel Zeit mit Daniel fern von London verbringen. Was sie nicht ahnt: Sie wird in einem thailändischen Knast landen und - ob sie will oder nicht - auf Marks Hilfe angewiesen sein, um dort wieder heil heraus zu kommen. Der zweite Teil von "Bridget Jones" befasst sich auf humorvolle Weise mit den Schwierigkeiten, eine Beziehung zu leben. London ist immer noch einer der Hauptschauplätze, doch Bridget darf diesmal bei ihrer Suche nach dem wahren Glück auch an andere, wunderbare Orte der Welt reisen. Gedreht wurde neben London in Thailand, Rom, Lech und Zürs am Arlberg. "Die Frage ist, was passiert, nachdem Du in den Sonnenuntergang spaziert bist?" (Bridget Jones). Teil eins zeigt Bridget Jones auf dem Weg in den Sonnenuntergang. Teil zwei beantwortete alle Fragen nach den Geschehnissen nach dem Sonnenuntergang. Teil drei, "Bridget Jones' Baby", der im Oktober 2016 in die deutschen Kinos kommt, befasst sich mit der Frage, was passiert, wenn sich zwischen den Sonnenauf- und Untergängen die Anzahl der Spaziergänger um eine kleine Person vermehrt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Renée Zellweger (Bridget Jones) Hugh Grant (Daniel Cleaver) Colin Firth (Mark Darcy) Jim Broadbent (Colin Jones) Gemma Jones (Pam Jones) James Faulkner (Onkel Geoffrey) Celia Imrie (Una Alconbury) Originaltitel: Bridget Jones: The Edge of Reason Regie: Beeban Kidron Drehbuch: Helen Fielding, Andrew Davies, Richard Curtis, Adam Brooks Kamera: Adrian Biddle Musik: Harry Gregson-Williams Altersempfehlung: ab 6