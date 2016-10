Ben hat es geschafft: Das Magazin Vanity Fair hat ihn zu einem der einflussreichsten Filmproduzenten Hollywoods gekürt. Nichtsdestotrotz läuft es momentan weder privat noch beruflich rund. Neben den regelmäßigen Paartherapien mit seiner Noch-Ehefrau Kelly, muss er sich im Job mit einem exzentrischen Regisseur und seinem Film herumschlagen. Das Testpublikum ist vom Ausgang der Geschichte schockiert, doch der Regisseur denkt gar nicht daran sein vollkommenes Werk zu überarbeiten. Für ein anderes Filmprojekt konnte Ben Superstar Bruce Willis an Land ziehen. Allerdings bringt der Choleriker neben einigen Kilos zu viel auf der Waage auch einen üppig wachsenden Vollbart mit, den er partout nicht abrasieren will. Doch mit Bart kein Film lautet die Ansage von oben und so droht der Dreh mitsamt Bens Karriere den Bach runter zugehen?. In Google-Kalender eintragen