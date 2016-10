Pro7 Fun 20:15 bis 21:50 Abenteuerfilm Forbidden Kingdom USA, CHN 2008 20 40 60 80 100 Merken Der 14-jährige Schüler Jason (Michael Angarano) liebt Kampfsportfilme. Als sein Freund aus Chinatown, Hop (Jackie Chan), bei einem Überfall stirbt, überreicht ihm dieser einen magischen Stab, mit dem Jason im historischen China landet. Der Krieger Lu Yan (wieder Jackie Chan) rettet ihn vor dem Jade-Kriegsherrn (Collin Chou), der verhindern will, dass Jason den versteinerten Affenkönig erlöst. Ein Mönch (Jet Li) und eine Kriegerin (Liu Yifei) eilen zu Hilfe.

Familienfreundliches Martial-Arts-Fantasy-Epos, welches das erste Gipfeltreffen der beiden Kampfsport-Ikonen Jackie Chan und Jet Li markiert. Zur Seite steht ihnen ein waschechtes "Karate Kid", das unter "Stuart Little"-Regisseur Rob Minkoff und "Matrix"-Choreograph Yuen Woo-Ping lernt. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Jet Li (The Monkey King / The Silent Monk) Michael Angarano (Jason Tripitikas) Jackie Chan (Lu Yan / Old Hop) Juana Collignon (Southie Girl) Morgan Benoit (Lupo) Jack Posobiec (Southie) Thomas McDonell (Young Southie) Originaltitel: Forbidden Kingdom Regie: Rob Minkoff Drehbuch: John Fusco Kamera: Peter Pau Musik: David Buckley Altersempfehlung: ab 12