Phoenix 00:45 bis 01:30 Dokumentation Amerikas legendäre Straßen Route 66 USA 2012 Live TV Merken Die legendäre Route 66 führt von Chicago nach Los Angeles. Diese Straße hat viele Namen: "Hauptstraße Amerikas", "Mutter aller Straßen", "Straße der Träume". Als der Mittlere Westen in den 1930ern von verheerenden Sandstürmen heimgesucht wurde, flohen hunderttausende Farmer über die Route 66 nach Kalifornien. Es war die Zeit der Großen Depression. Die Menschen waren auf der Suche nach Arbeit - und einem besseren Leben. Für die zahlreichen Orte entlang der Strecke brachte die Route 66 wirtschaftliches Wachstum. Noch immer lockt der "Amerikanische Traum" viele Reisende in den Südwesten der USA. Die Dokumentation bereist die Route 66, ergründet ihre geschichtliche Bedeutung und begegnet den Menschen, die sich entlang dieses legendären Highways angesiedelt haben. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Backroads USA Drehbuch: Katja Esson Kamera: Eric Turpin