Disney Channel 15:45 bis 16:15 Trickserie Disneys Kim Possible Drakken im All USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Eine grüne Dame hilft Drakken, aus dem Gefängnis zu entkommen. Dabei handelt es sich allerdings nicht, wie alle annehmen, um Shego, sondern um eine Außerirdische namens Warmonga. Diese ist zur Erde gekommen, um den großen Blauen, eine Art Guru, auf ihren Planeten zu holen. Drakken sagt, dass er der große Blaue ist, und somit verehrt sie ihn. Mit Hilfe ihrer Technologie und ihren Waffen möchte Drakken nun die Weltherrschaft an sich reißen. Diese Pläne muss natürlich Kim vereiteln, die aber damit beschäftigt ist, bei einem Football-Spiel Rons gekränkte Seele, dass er nicht mehr der Mad Dog ist, dieses Erbe an Kims Brüder weitergeben musste, zu streicheln. Ron findet sich letztendlich damit ab, dass aus dem Mad Dog inzwischen die "Pep Puppies" geworden sind. Er gibt ihnen sogar Unterstützung. Kim schafft es, Drakkens Pläne zu durchkreuzen, und am Ende sind wieder alle happy. Originaltitel: Kim Possible Regie: Chris Bailey Drehbuch: Brian Swenlin Musik: Adam Berry