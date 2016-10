TF1 00:25 bis 01:10 Krimiserie Esprits criminels La couleur de la mort USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Toute l'équipe se rend dans une banlieue de New York pour enquêter sur quatre meurtres. Des croix gammées ont été peintes sur trois des corps. Comme toutes les victimes sont issues de la communauté afro-américaine, l'équipe se demande si les assassinats ne sont pas l'oeuvre de néonazis. Pendant ce temps, l'agent Reid lutte pour effacer de sa mémoire les images de son enlèvement et des tortures qui lui ont été infligées avant que ses collègues ne réussissent à le sauver. Il est hanté par ce qui lui est arrivé et ne parvient pas à reprendre le dessus. Désormais, c'est sa carrière qui est en jeu... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mandy Patinkin (Jason Gideon) Thomas Gibson (Aaron "Hotch" Hotchner) Paget Brewster (Emily Prentiss) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A.J. Cook (Jennifer "J.J." Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Rob Spera Drehbuch: Jeff Davis, Aaron Zelman Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon, Mark Mancina