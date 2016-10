TF1 11:05 bis 11:50 Sonstiges Grey's Anatomy Maux de coeur USA 2006 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Shawn Sullivan, vendeur de voitures, vient de subir un pontage. Il souhaite rentrer chez lui au plus vite afin de reprendre le travail, mais un accident survient. Addison a du mal à convaincre Rebecca, une de ses patientes, que pour sa sécurité et celle de son bébé, elle doit obligatoirement accoucher par césarienne. Mais Rebecca s'y oppose : elle a décidé d'accoucher naturellement et refuse d'entendre raison. Derek et Mark s'affrontent au sujet d'un patient grièvement brûlé : ils ne sont pas d'accord sur le traitement à adopter. Meredith souffre de nausées à répétition et Izzie rencontre le père de Denny... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Kate Walsh (Addison Montgomery-Shepherd) Katherine Heigl (Isobel "Izzie" Stevens) Patrick Dempsey (Derek Shepherd) Eric Dane (Mark Sloan) Ellen Pompeo (Meredith Grey) Jeffrey Dean Morgan (Denny Duquette) Fred Ward (Denny Duquette senior) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Dan Lerner Drehbuch: Allan Heinberg Musik: Danny Lux