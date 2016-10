TF1 11:05 bis 11:50 Sonstiges Grey's Anatomy A pile ou face USA 2006 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Callie réclame une clé de la maison à George. Alex est confronté au cas de Megan, une petite fille insensible à la douleur. Burke néglige sa rééducation et espère se faire mettre en disponibilité, au grand dam de Cristina. Izzie a rendez-vous avec Richard pour reprendre son poste à l'hôpital après le décès de Denny. Mark a du mal à quitter Addisson et prétend que les mauvaises conditions météorologiques l'ont contraint à repousser le décollage de son avion... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Justin Chambers (Alex Karev) Ellen Pompeo (Meredith Grey) Sandra Oh (Cristina Yang) Abigail Breslin (Megan) James Pickens Jr (Richard Webber) Chandra Wilson (Miranda Bailey) Patrick Dempsey (Derek Shepherd) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Adam Arkin Drehbuch: Debora Cahn Musik: Danny Lux

