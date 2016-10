TF1 11:05 bis 11:50 Sonstiges Grey's Anatomy Avec le temps... USA 2006 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Meredith doit prendre une décision importante mais aussi délicate, car elle aura des répercussions immédiates sur sa vie amoureuse. Elle prend son courage à deux mains et avoue à Cristina qu'elle a eu une relation avec Derek. De son côté, Adele a une discussion sérieuse avec Webber, qui a passé la nuit à l'hôpital. Pendant ce temps, tout le monde s'inquiète pour Izzie, qui s'est enfermée dans la salle de bains et ne répond à aucun appel. C'est alors qu'un couple se présente aux urgences : l'homme a une forte fièvre. Rapidement, les médecins en arrivent à la conclusion qu'il est peut-être atteint de la peste. Par ailleurs, Bailey identifie avec beaucoup d'émotion le cadavre de Denny... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Ellen Pompeo (Meredith Grey) Sandra Oh (Cristina Yang) James Pickens Jr (Richard Webber) Patrick Dempsey (Derek Shepherd) Katherine Heigl (Isobel "Izzie" Stevens) Loretta Devine (Adele Webber) Chandra Wilson (Miranda Bailey) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Daniel Minahan Drehbuch: Shonda Rhimes Musik: Danny Lux