TV5 04:55 bis 06:00 Sonstiges C dans l'air Merken Pas un événement important qui ne soit évoqué, expliqué et analysé dans C dans l?air. Chaque jour de la semaine, Yves Calvi rend compte en direct, en compagnie de ses invités, de ce qui fait l?actualité et donne aux téléspectateurs les clés nécessaires pour la comprendre et l?appréhender dans sa globalité. Il répond aux questions qui lui sont posées par SMS, Internet et via les réseaux sociaux. Chaque lundi désormais, Caroline Roux - aux commandes le dimanche de C politique - présente l?émission en direct. A noter: C dans l?air est devenu, grâce à la télévision connectée, la première émission européenne en direct enrichie de contenus accessibles en simultané via sa télécommande. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: C dans l'air