TV5 20:25 bis 20:30 Sonstiges Destination francophonie Destination Abidjan Merken Qui sont les Ambassadeurs de demain - À Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire, les élèves des lycées français de toute l'Afrique de l'Ouest ont été sélectionnés lors d'un concours de joutes oratoires pour porter en français et dans d'autres langues un message de jeunes citoyens engagés dans le monde d'aujourd'hui et demain. www.facebook.com/destinationfrancophonie Twitter : @dfrancophonie et /dfrancophonie http://enseigner.tv5monde.com/fle/destination-francophonie-1 In Google-Kalender eintragen Moderation: Ivan Kabacoff Originaltitel: Destination francophonie