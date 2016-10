Niederlande 2 22:55 bis 00:10 Sonstiges Brozer NL 2012 HDTV Merken Filmdrama. Als Muis hoort dat ze ongeneeslijk ziek is, krijgt het leven voor haar een totaal andere betekenis. Op haar weg naar het onbekende brengt ze regelmatig de zondagen door met haar zussen. Snoeihard, met gevoel voor humor, boos, angstig en met liefde zoeken zij elkaar op, tot de dood hen scheidt. De film verbeeldt de pogingen van de vier zussen om met dit verdriet om te gaan, om zo grip te krijgen op de vergankelijkheid. Brozer is een speelfilm over de veerkracht van de mens, liefde en de confrontatie met het onvermijdelijke, waarbij de makers voor en achter de camera worden geconfronteerd met de grenzen van fictie. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Marnie Blok (Ted) Lieneke le Roux (Lian) Leonoor Pauw (Muis) Adelheid Roosen (Carlos) Originaltitel: Brozer Regie: Mijke de Jong Drehbuch: Mijke de Jong, Jolein Laarman Musik: Rutger Reinders